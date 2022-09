Jason Momoa taglia la sua lunga chioma per una giusta causa. Il (Di giovedì 8 settembre 2022) L'interprete di 'Aquaman', mostrando le ciocche appena mozzate, ha proprio voluto focalizzare l'attenzione sullo spreco quotidiano di materiali in plastica monouso, che dopo un solo utilizzo ... Leggi su radiomontecarlo (Di giovedì 8 settembre 2022) L'interprete di 'Aquaman', mostrando le ciocche appena mozzate, ha proprio voluto focalizzare l'attenzione sullo spreco quotidiano di materiali in plastica monouso, che dopo un solo utilizzo ...

redazionerumors : L’attore di Aquaman, Jason Momoa, ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli per sensibilizzare il pubblica sulla… - RegalinoV : Jason Momoa dice addio ai suoi capelli lunghi: il gesto è per una buona causa - GossipItalia3 : Jason Momoa dice addio ai suoi capelli lunghi: il gesto è per una buona causa #gossipitalianews - orgoglionerd : Jason Momoa si taglia i capelli a zero in difesa degli oceani - VanityFairIt : Ha abbandonato i suoi capelli lunghi e fluenti, ma l'ha fatto per una buona causa -