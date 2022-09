Fiorentina - Riga 1 - 1: gol e highlights (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli highlights del pari 1 - 1 tra Fiorentina e Riga nella prima giornata di Conference League: gol di Barak al 56' e di Ilic al ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Glidel pari 1 - 1 tranella prima giornata di Conference League: gol di Barak al 56' e di Ilic al ...

SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - TuttocalcioS : In #EuropaLeague la Lazio vince 4-2 col Feyenoord ed è l'unica italiana del giovedì a vincere dopo le brutte figure… - telodogratis : Conference: Barak illude Fiorentina, col Riga è 1-1 - FedTurris2 : Sono uscito dalla terapia intensiva ma ho visto Emil entrare in rianimazione dopo che la Fiorentina e la Roma sono… - sportli26181512 : Fiorentina-Riga, Italiano: 'Se non fai gol, tutto diventa più difficile': L'allenatore della Fiorentina analizza il… -