F1 | GP Italia 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 9 settembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Manca sempre meno all’inizio del Gran Premio d’di Formula 1: dopo la gara in Olanda che ha visto trionfare il padrone di casa, nonché Campione del Mondo in carica, Max Verstappen, si torna in pista a casa nostra in quel di Monza. Pista che sorride alla RedBull, per capacità di motore soprattutto, a discapito della Ferrari che potrebbe subire la superiorità (a livello di velocità) del team rivale; negli ultimi appuntamenti Verstappen non ha lasciato scampo ai rivali, sia per Leclerc che le Mercedes (ultimamente in netta ripresa). D’altro canto, la Ferrari può sperare nel sostegno e nella carica che arriverà da parte dei tifosi sugli spalti, che accoreranno in numerosi per godersi lo spettacolo; indipendentemente dal risultato, ci sarà da divertirsi per tutto il weekend. F1, Ferrari e la grande paura che il trend di decrescita possa ...