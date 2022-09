Anche Peppa Pig si tinge arcobaleno | per la prima volta le coppie gay sbarcano nel cartoon

(Di giovedì 8 settembre 2022)Pig non resiste alla tentazione Lgbt: leomosessualiper lanel set della popolarissima serie di animazione televisiva per bambini che spopola nel mondo. “Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti”. A parlare è una delle amiche di, l’orsacchiotta Penny Polar, che con la sua vocina infantile e ingenua descrive baldanzosa la sua famiglia ‘speciale’. Con due mamme lesbiche e nessun papà. Legaynella seriePig Creato dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley e in onda dal maggio 2004,Pig è uno dei programmi tv più popolari per i bambini in ...

serwinem : @Barby7114 @giovann04381938 @fratotolo2 Certo. I bambini che guardano Peppa Pig (età media 4 anni) sicuramente sann… - ToniBrandi3 : RT @ProVitaFamiglia: ? Anche Peppa Pig si inchina al gender. Arriva la prima coppia lesbica Leggi qui i dettagli?? #PeppaPig #LGBT #tutela… - pupidda39 : @repubblica Che società malata....e via anche Peppa pig . - Kaisha1890 : RT @guerrieriperla1: ? Anche Peppa Pig si inchina al gender. Arriva la prima coppia lesbica Leggi qui i dettagli?? - Danyela_78 : @manuela_reich La musica di Peppa Pig, anche a distanza di qualche anno, la trovo urticante. -

Così si è scoperta l'"operazionePig", con la cessione lungo tutta la filiera di società sotto inchiesta di oltre 80mila accessori con il marchio del noto cartone animato per bambini, ma...Dagli elastici diPig alle saponette Dove a una celebre pasta per dentiere: l'importante è ... Diciotto dei numerosi indagati sono accusatidi associazione per delinquere, in testa all'...Al via a Corigliano-Rossano, dal 9 all’11 settembre, la seconda edizione de “ La città dei luoghi, il festival dell’appartenenza ” che ha l’ambizione di raccontare la ricchezza della provincia italian ...Nelle ultime 24 si è diffusa anche in Italia la notizia che il popolarissimo cartone animato inglese ha introdotto tra i suoi personaggi una famiglia arcobaleno composta da due mamme e figlia. E anche ...