(Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI -insieme ai suoi genitoriin Italia, con un volo fissato per il prossimo 14 settembre Mara Farci, la 29enne, originaria di Fluminimaggiore, comune del Sud Sardegna, che da due mesi si trova ricoverata inprofondo all'Alfred Hospital di Melbourne. La giovane era stata trovata una mattina priva di sensi nella casa in cui era ospitata comealla pari e, a quel punto, era stata immediatamente ricoverata. I medici avevano constatato un generale collasso di tutti gli organi interni, legato all'anoressia di cui Mara soffriva fin da quando era adolescente. I suoi genitori, Paolo e Donatella, sono volati immediatamente inper starle accanto, aiutati dai contributi della comunità di Fluminimaggiore e della Caritas diocesana di Iglesias. Appena ...

NicolaMorra63 : In tanti hanno apprezzato l'eroismo di questo agente che ha impedito ad una giovanissima vita, ad una ragazza che s… - athousandpiece : mia madre che mi dice che sono la ragazza più bella del mondo e a cantarmi sei bellissima mentre mi fa vedere una f… - FreddieTee : @sofisara7 Anni fa sono stata invitata a due lauree lo stesso giorno e dovevo dormire da un'amica. In camicia, jean… - tfnews_t : #Monza, violenza sessuale ai danni di una #ragazza. Fermato 26enne #violenzasessuale #news #tfnews #italia… - AleksL74 : La propaganda di #Kiev racconta che #Mariupol sarebbe una città fantasma invivibile da quando è stata riportata sot… -

AGI - Agenzia Italia

Nonostante la paura e le percosse, la vittima del tentato stupro ha avuto la prontezza di divincolarsi e gridare non appena ha visto in lontananzapattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti l'...Era fidanzato condi un anno più grande di lui. E proprio14enne, insieme adi 18 anni, avrebbe guidato la banda formata da altri quattro ragazzi. Alessandro li conosceva ... Una ragazza in coma rientrerà dall'Australia grazie a una raccolta fondi Violenza sessuale a Monza: ha aggredito sessualmente in pieno giorno una donna, tentando di stuprarla. È avvenuto lo scorso lunedì verso le 12. Solo l'intervento della Polizia ...LDA è sulla cresta dell’onda dopo Amici e ora sembra aver trovato la serenità anche nella vita privata con la sua nuova fiamma.