Sinisa Mihajlovic è stato esonerato

Leggi su notizieitaliaonline

(Di mercoledì 7 settembre 2022), e dopo tre anni e mezzo non è più l’allenatore del Bologna. La scelta della società è arrivata dopo un inizio di stagione in cui i felsinei hanno raccolto tre punti in cinque partite, troppo pochi per le ambizioni del club di Joey Saputo. Si interrompe così una collaborazione che per ragioni ben note non è stata solo professionale. Nel corso della sua avventura sulla panchina del Bologna,ha scoperto di essere malato di leucemia, ed èproprio in quel momento che il legame con la città si è cementato in maniera ancor più profonda di quanto già non fosse. L’allenatore serbo subentrando a Filippo Inzaghi aveva evitato al Bologna una retrocessione quasi certa in serie B, guadagnandosi con ampio merito la ...