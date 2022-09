clubdoria46 : #Sampdoria, dirigenza stupita dalle voci su #Giampaolo: fiducia confermata - SampNews24 : #Sampdoria, confronto con la squadra: serve un segnale forte - BadreddineHami1 : @Frances67538868 @juventusfc Un allenatore che non riesce a vincere contro squadre piccole come la Sampdoria Sassuo… - clubdoria46 : La dirigenza della #Sampdoria è al fianco di mister #Giampaolo - LorisBrunetta : @sampdoria Squadra che avrebbe avuto bisogno di una profonda rivoluzione dopo il triennio di Giampaolo ma quella di… -

Calciomercato.com

La tattica di Allegri nel match contro laha fatto discutere tutti. Una prestazione ... Se non sfrutta i nuovi acquisti, laprenderà un'altra strada: l'esonero immediato. Quindi, ...Oggi pomeriggio era in programma un faccia a faccia tra Mihajlovic e laa Roma , dove l'... Ed è già totonomi su quello che sarà il successore dell'ex tecnico di Milan e. Il sogno ... Sampdoria, dirigenza 'stupita' per le voci su Giampaolo: Lanna a Bogliasco per la fiducia A Bogliasco presente Marco Lanna, Carlo Osti e Daniele Faggiano: la dirigenza della Sampdoria ha ribadito la fiducia a Marco Giampaolo ...La Gazzetta dello Sport nella sua analisi odierna sposta il focus sul vero problema della Sampdoria: lo stallo cessione ...