Pagelle Napoli Liverpool | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di mercoledì 7 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la prima giornata della Champions League 2022-23. TOP: Anguissa: GomezAl termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

_thegod_father : pagelle napoli liverpool di un viaggiatore dal futuro: meret 8 bel rigore parato mario rui 5 kim 6 rrahmani 4 mal… - C____Jimmy : Pagelle in anticipo Napoli-Liverpool Meret 4 Di Lorenzo 6 Rhamani 4 Kim 4.5 Rui 7 Lobotka 5.5 Anguissa 5 Zielisnki… - NapoliAddict : Lazio Napoli, le pagelle di Sarri: i biancocelesti reggono 30' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | LazioNews24 - LALAZIOMIA : Pagelle Lazio - Napoli 1-2: highlights e voti fantacalcio - Calcio Magazine - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli 1-2, pagelle / Kim è più bello quando segna o quando spazza? - ilNapolista -

Liverpool, lePROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI -- PRONOSTICI Sabato 10 settembre 15.00" Spezia 18:00 Inter " Torino 20:45 Sampdoria " Milan Domenica 11 settembre 12:30 Atalanta " ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: pagelle Napoli Liverpool Le pagelle dei ...Il Napoli perde in casa in Youth League contro il Liverpool, va a segno Iaccarino su rigore. Ecco le pagelle di IamNaples.it: ...