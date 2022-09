Misano Test, Day 2: Rapsodia in Blu con Quartararo e Yamaha (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con il day 2, conclusosi pochi minuti fa, la MotoGP completa i Test di Misano Adriatico, gli ultimi prima della fine della stagione. Dopo le parentesi di ieri di Ducati e Aprilia, adesso è il turno della Yamaha a comandare, grazie ad un Fabio Quartararo più fiducioso dopo il collaudo del nuovo motore. Marc Marquez inanella sessanta giri con la Honda, mostrando una buona forma: c’è aria di ritorno in pista? C’è chi scommette su un suo rientro già ad Aragon, tra due settimane! MotoGP, Misano Test: il ritorno di Marquez nel day 1 Test di Misano: cosa ci dicono le vicende del Day 2? Rispetto a ieri, la giornata di oggi è meno movimentata. Suzuki, Yamaha RNF e Ducati VR46 non scendono in pista, in quanto hanno completato il loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con il day 2, conclusosi pochi minuti fa, la MotoGP completa idiAdriatico, gli ultimi prima della fine della stagione. Dopo le parentesi di ieri di Ducati e Aprilia, adesso è il turno dellaa comandare, grazie ad un Fabiopiù fiducioso dopo il collaudo del nuovo motore. Marc Marquez inanella sessanta giri con la Honda, mostrando una buona forma: c’è aria di ritorno in pista? C’è chi scommette su un suo rientro già ad Aragon, tra due settimane! MotoGP,: il ritorno di Marquez nel day 1di: cosa ci dicono le vicende del Day 2? Rispetto a ieri, la giornata di oggi è meno movimentata. Suzuki,RNF e Ducati VR46 non scendono in pista, in quanto hanno completato il loro ...

motograndprixit : Secondo tempo per Bagnaia, Marc Marquez potrebbe correre ad Aragon - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco le immagini più belle dei due giorni di test a Misano, in cui sono state portate in pista diverse no… - OA_Sport : #MOTOGP Fabio Quartararo il migliore del day-2 di test a Misano, 2° Bagnaia. Marc Marquez migliora sempre di più - SkySportMotoGP : ?? Diablo davanti a tutti nel Day-2 a Misano ?? I tempi e tutte le novità vista in pista ? - gpinside : Test Misano : Record battu par Fabio Quartararo -