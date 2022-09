I cordoni della poesia n 7 | Scomporre un sentimento

senesedoc79 : RT @Nazione_Siena: Debutta la Fondazione Santa Maria Il Comune apre i cordoni della borsa - brusinho5 : @ninastarita Imprescindibile, apri i cordoni della borsa - Nazione_Siena : Debutta la Fondazione Santa Maria Il Comune apre i cordoni della borsa - NonoForse : @barbano_adre @AnacletoOwl Non puo` farlo finche` i cordoni della borsa sono nelle mani di Salvini. - Balu875651831 : RT @leftsnoopy: @MicK_ele Ma basta! Sti ricchi del cazzo sgancino i cordoni della borsa e basta. Se si devono fare sacrifici,li facciano lo… -

LA NAZIONE

L'idea di una nuova rubrica è nata quel giorno, un appuntamento che facesse l'esatto contrario di ciò che fanno ipolizia: avvicinare. Accorciare le distanze. Per ogni numero si parlerà ...E poi filari di bandierine edi lampadine accenderanno di colore il cielopiazza, sia di giorno sia di sera, quando i festeggiamenti proseguiranno allietati dalle musiche bavaresi... Debutta la Fondazione Santa Maria Il Comune apre i cordoni della borsa Dal Municipio buone notizia in materia di lavori pubblici, con la Giunta che apre i cordoni della borsa per interventi di cui, da tempo si attendeva l’avvio. "Sono in arrivo altri importanti lavori pu ...Si parte domani (7 settembre) mattina al mercato settimanale di piazza XX settembre per proseguire nel pomeriggio in piazza Montanelli ...