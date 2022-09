Fa la foto con Salvini e la sinistra la insulta: sapete chi è questa ragazza? (Di mercoledì 7 settembre 2022) La vergogna della sinistra non conosce limita. L'ultima vede protagonista Martina Valdes, fidanzata di Blanco. La giovane ha scatenato una vera e propria polemica su TikTok. Il motivo? Una foto con Matteo Salvini. Proprio così, la compagna del cantante vincitore di Sanremo 2022, è stata presa di mira dopo aver partecipato a un comizio del leader della Lega a Salò. "Oggi - era il commento a corredo dello scatto - un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto". Poi l'immagine. Immagine che ha scatenato il livore dei soliti odiatori: "Non mi sarei fatta una foto nemmeno pagata", scrive una ragazza mentre un altro chiedi come se avesse commesso un crimine: "Sei di destra? Non ci credo". Frasi che hanno costretto la Valdes a precisare: "È un video ironico, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La vergogna dellanon conosce limita. L'ultima vede protagonista Martina Valdes, fidanzata di Blanco. La giovane ha scatenato una vera e propria polemica su TikTok. Il motivo? Unacon Matteo. Proprio così, la compagna del cantante vincitore di Sanremo 2022, è stata presa di mira dopo aver partecipato a un comizio del leader della Lega a Salò. "Oggi - era il commento a corredo dello scatto - un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una". Poi l'immagine. Immagine che ha scatenato il livore dei soliti odiatori: "Non mi sarei fatta unanemmeno pagata", scrive unamentre un altro chiedi come se avesse commesso un crimine: "Sei di destra? Non ci credo". Frasi che hanno costretto la Valdes a precisare: "È un video ironico, non ...

