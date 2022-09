Bayern Monaco | due pareggi in cinque gare e un panchinaro come bomber | così arriva alla sfida con l’Inter

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilsi presenta a San Siro per il debutto in Champions con la voglia di riscatto dopo la frenata nell’ultima giornata di...

serieAnews_com : ??? #Inter, il consiglio di #Milito ad #Inzaghi ?? 'Deve ritrovare la solidità difensiva. La storia nerazzurra impon… - internewsit : Inter-Bayern Monaco, difesa sotto esame! Inzaghi cambia? Le ultime - TS - - teo_acm : @norskpaolo Va bene. C'era una volta una squadra che non pagando gli stipendi e comprando giocatori in leasing pens… - massisironi : RT @facciacalcio: Dopo una lunga cavalcata Nicola Berti supera Raimond Auman e segna la seconda rete nella sfida tra Bayern Monaco e Inter… -

I nerazzurri attendono, a San Siro, il. Simone Inzaghi © LaPresseGara complessa, contro i tedeschi, in cui sarà importante subito provare a fare punti in un girone durissimo che vede ...Sono 20 anni esatti che ilvince l'esordio europeo, da 10 che non prende gol. Questo perché i tedeschi sanno quanto sia importante vincere la prima per indirizzare il girone fin da ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo il ko nel derby contro il Milan (3-2), i nerazzurri di Simone Inzaghi cercano il riscatto nell'esordio stagionale in Champions League. Al Meazza ci sono i bavaresi di Nagelsmann ...