“Bagno di sangue” Crolla il mercato | operatori in preda al panico

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il prezzo di un barile di petrolio di West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso a New York al livello più basso dall'inizio di gennaio, ovvero prima dell'invasione dell'Ucraina, in uninalper la prospettiva di un calo della domanda. Un barile di Wti con consegna a ottobre ha perso al Nymex il 5,68% a 81,94 dollari. In dieci giorni ha ceduto di oltre il 16%. Quanto al barile di Brent, sempre con scadenza ad ottobre, è sceso del 5,20%, a 88 dollari. «Ildel petrolio è undi», ha osservato senza mezzi termini Edward Moya di Oanda in una nota. «Sembra che il rischio di perdere le forniture energetiche russe non sia più sufficiente per sostenere i prezzi, poiché i trader sono concentrati sulla domanda». L'analista ha menzionato la reazione del ...