Ajax-Rangers, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Ajax-Rangers, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Tobias Stieler, coadiuvato come assistenti dai connazionali Gittelmann e Beitinger, e dal quarto uomo Jöllenbeck. VAR e AVAR saranno rispettivamente Dingert e Fritz. Calcio d’inizio alle 18:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Una partita molto equilibrata è quella che ci si aspetta questo pomeriggio tra Ajax e Rangers. Nel gruppo A insieme a Napoli e Liverpool, le due contendenti proveranno ad iniziare nel migliore dei modi per mettere pressione alle due pretendenti principali per il passaggio del turno. Reduce da un inizio di campionato con ben 6 vittorie consecutive, l’Ajax proverà a migliorare ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Tobias Stieler, coadiuvato come assistenti dai connazionali Gittelmann e Beitinger, e dal quarto uomo Jöllenbeck. VAR e AVAR saranno rispettivamente Dingert e Fritz. Calcio d’inizio alle 18:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Una partita molto equilibrata è quella che ci si aspetta questo pomeriggio tra. Nel gruppo A insieme a Napoli e Liverpool, le due contendenti proveranno ad iniziare nel migliore dei modi per mettere pressione alle due pretendenti principali per il passaggio del turno. Reduce da un inizio di campionato con ben 6 vittorie consecutive, l’proverà a migliorare ...

mattia_casillo : Intanto nel girone del Napoli: #Ajax 3-0 #Rangers #Alvarez 17' #Berghuis 32' #Kudus 33' - DIRETTADCM : L’Ajax sta annichilendo i Rangers per 3-0 dopo 35’ ???? #AjaxRangers - Edorsi53 : Rispetto a un anno fa, ha perduto #Antony #Gravenberch #LMartinez #Schuurs #DNeres #Mazraoui #Tagliafico, oltre a… - Illma7ic10 : Vabbè il Rangers preso a pallonate dall'Ajax, non so che pensare - JuveUK1 : Vabbeh che so i Rangers, ma la partita che sta facendo l Ajax….e il tifo…. -