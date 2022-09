Vandana Shiva, da lodata ecofemminista a cospirazionista (Di martedì 6 settembre 2022) Per l’ennesima volta, Vandana Shiva è citata nel nostro paese, in questo caso dall’Osservatore Romano, come un esempio di virtù ecofemminista cui guardare con ammirazione e possibilmente con spirito di emulazione. Ora, ho avuto già in passato modo di ricordare alcuni dei più famosi esempio delle panzane che, senza mostrare minimo ritegno o pentimento, la Shiva diffonde dall’inizio della sua carriera di attivista; ed io sono solo l’ultima ruota del carro, visto che la cosa è ben nota ad ogni livello ed è stata messa in evidenza in ogni possibile sede. A questo punto, vista la sede dell’ultima lode, una sede indubbiamente tendente alla pace per propria missione, credo sia utile ricordare anche quale livello di violenza e incitazione all’odio possano raggiungere i contenuti propagandati dalla simpatica e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) Per l’ennesima volta,è citata nel nostro paese, in questo caso dall’Osservatore Romano, come un esempio di virtùcui guardare con ammirazione e possibilmente con spirito di emulazione. Ora, ho avuto già in passato modo di ricordare alcuni dei più famosi esempio delle panzane che, senza mostrare minimo ritegno o pentimento, ladiffonde dall’inizio della sua carriera di attivista; ed io sono solo l’ultima ruota del carro, visto che la cosa è ben nota ad ogni livello ed è stata messa in evidenza in ogni possibile sede. A questo punto, vista la sede dell’ultima lode, una sede indubbiamente tendente alla pace per propria missione, credo sia utile ricordare anche quale livello di violenza e incitazione all’odio possano raggiungere i contenuti propagandati dalla simpatica e ...

