Traffico Roma del 06-09-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 6 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione e Sonia cerquetani incidente con code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e lo svincolo A24 file sul percorso Urbano della A24 in uscita dada Viale Palmiro Togliatti e verso la capitale altezza tangenziale est riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione in in direzione di via Salaria trafficata via Tiburtina con rallentamenti da via del Casale di San Basilio a via di Casal dei Pazzi verso Portonaccio code per lavori sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...