Tilda Swinton a Venezia 79 con The Eternal Daughter (Di martedì 6 settembre 2022) E’ una presenza costante e piacevole alla Mostra del Cinema di Venezia, e anche quest’anno ci delizia con la sua presenza. Ovviamente stiamo parlando di Tilda Swinton che presenta oggi al Lido THE Eternal Daughter di Joanna Hogg, in concorso a Venezia 79. Cosa ha detto in conferenza stampa Tilda Swinton? “Io cerco sempre le stesse cose, l’amicizia, la comunanza, è il modo in cui ho cominciato a lavorare fin dall’inizio, con Jarman con cui in 9 anni abbiamo fatto 7 film, con Luca Guadagnino, e anche con Joanna. Sono consapevole che per me la molla è lavorare con le persone che si amano, poi ci sono i nuovi incontri come per Memoria di Apichatpong Weerasethakul. Sono di nuovo pronta, ho avuto dei figli, sapevo di non voler viaggiare, allontanarmi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) E’ una presenza costante e piacevole alla Mostra del Cinema di, e anche quest’anno ci delizia con la sua presenza. Ovviamente stiamo parlando diche presenta oggi al Lido THEdi Joanna Hogg, in concorso a79. Cosa ha detto in conferenza stampa? “Io cerco sempre le stesse cose, l’amicizia, la comunanza, è il modo in cui ho cominciato a lavorare fin dall’inizio, con Jarman con cui in 9 anni abbiamo fatto 7 film, con Luca Guadagnino, e anche con Joanna. Sono consapevole che per me la molla è lavorare con le persone che si amano, poi ci sono i nuovi incontri come per Memoria di Apichatpong Weerasethakul. Sono di nuovo pronta, ho avuto dei figli, sapevo di non voler viaggiare, allontanarmi ...

repubblica : Tilda Swinton, a Venezia con l'Ucraina 'nei capelli': 'È un onore per me indossare metà della loro bandiera' [dalla… - raimovie : Conferenza stampa del film THE ETERNAL DAUGHTER di Joanna Hogg con Tilda Swinton #Venezia79 - Corriere : Tilda Swinton: «Ho studiato con Lady Diana: mia madre nobile ha fatto fatica ad accettare il cinema» - Reveca76764000 : RT @Series_Mil: Venezia 79, tutte le star sui red carpet della settima giornata: Francesca Chillemi e Can Yaman ??? - Greta13177462 : RT @_mia27_: Tilda Swinton che prende sempre per mano i cuoi colleghi è da proteggere ?? -