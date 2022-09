"Stai col Pd", "Sei come Travaglio". Ed é lite tra Sansonetti e Senaldi (Di martedì 6 settembre 2022) A Quarta Repubblica lo scontro tra il condirettore di Libero e il direttore del Riformista. Sullo sfondo il caos nel Pd laziale Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) A Quarta Repubblica lo scontro tra il condirettore di Libero e il direttore del Riformista. Sullo sfondo il caos nel Pd laziale

Vviolaa00 : Ma quelli che citano i tweet col profilo privato quanto fanno ridere??? Bruh se devi dire qualcosa dimmelo e basta… - lupovittorio42 : @rulajebreal Tu te ne stai col culo al caldo mentre gli altri protestano davanti all'ambasciata russa. Armiamoci e partite. - bluepastello : @pvnicathedisco @nelsottobosco PER VIOLENZA SI INTENDE PRENDERE PER IL CULO UNO COL CAZZO PICCOLO, NON RIFIUTARSI D… - HolyTemplars : @SanGenn66642017 @luckide @cecco1976 @ultimenotizie non avrei problemi a farlo anche domani a differenza tua che st… - mastinvecchio : @gervasoni1968 Ma tu stai in guerra..col cervello però -

Amadeus e lappuntamento piu' cool dellestate col revival 13 settembre Holly Johnson - Frankie goes to Hollywood con 'Relax', Aqua con 'Barbie girl', The Trammps con 'Disco Inferno', Haddaway con 'What is love', Umberto Tozzi con 'Stella stai', Katrina con '... Antonella Clerici e l'intimità col compagno: 'A lui piaccio burrosa...' Nonostante gli anni che passano, quindi, il feeling col compagno è intatto: 'Sì, è rimasta una ... 'Stai benissimo, a me piaci così, burrosa', mi rassicura. Accanto a lui mi sento l'energia di una ... Agenzia askanews 13 settembre Holly Johnson - Frankie goes to Hollywood con 'Relax', Aqua con 'Barbie girl', The Trammps con 'Disco Inferno', Haddaway con 'What is love', Umberto Tozzi con 'Stella', Katrina con '...Nonostante gli anni che passano, quindi, il feelingcompagno è intatto: 'Sì, è rimasta una ... 'benissimo, a me piaci così, burrosa', mi rassicura. Accanto a lui mi sento l'energia di una ... Amadeus e l'appuntamento più cool dell'estate col revival