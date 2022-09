Londra, si chiude l’era Johnson: “Torno all’aratro e sostengo Liz Truss” (Di martedì 6 settembre 2022) Boris Johnson non è più il Primo Ministro britannico. Si è congedato il 6 settembre da Downing Street prima di recarsi dalla regina Elisabetta II, a Balmoral in Scozia, per “passare il testimone” a Liz Truss. Sarà lei, ministra degli Esteri uscente, la terza donna premier nella storia della Gran Bretagna. Il partito conservatore dei tories ha eletto Liz Truss, 47 anni, sua nuova leader. Per le regole politiche britanniche, essendo Truss guida del partito di maggioranza alla Camera dei Comuni (la nostra Camera dei deputati) subentrerà a Boris Johnson anche alla guida del Governo di Sua Maestà. Dinanzi a familiari e sostenitori, BoJo ha ribadito di essere fiero di quanto fatto nei suoi tre anni di Governo. Anni finiti nella polvere a causa dell’esuberanza del Primo Ministro, travolto dallo scandalo dei ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022) Borisnon è più il Primo Ministro britannico. Si è congedato il 6 settembre da Downing Street prima di recarsi dalla regina Elisabetta II, a Balmoral in Scozia, per “passare il testimone” a Liz. Sarà lei, ministra degli Esteri uscente, la terza donna premier nella storia della Gran Bretagna. Il partito conservatore dei tories ha eletto Liz, 47 anni, sua nuova leader. Per le regole politiche britanniche, essendoguida del partito di maggioranza alla Camera dei Comuni (la nostra Camera dei deputati) subentrerà a Borisanche alla guida del Governo di Sua Maestà. Dinanzi a familiari e sostenitori, BoJo ha ribadito di essere fiero di quanto fatto nei suoi tre anni di Governo. Anni finiti nella polvere a causa dell’esuberanza del Primo Ministro, travolto dallo scandalo dei ...

