LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 1-2, US Open 2022 in DIRETTA: equilibrio ad inizio quarto set (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ivashka. Secondo turno di battuta di fila tenuto a zero dal bielorusso. 40-0 Larga di poco la risposta in opposizione di rovescio. 30-0 Lunga la risposta di Sinner. 15-0 Si costruisce il punto a partire dal servizio Ivashka. 1-1. Tiene il servizio Sinner nonostante i due doppi falli. 40-30 Secondo doppio fallo del gioco. 40-15 PASSANTE DA LONTANISSIMO!! CHE ROVESCIO!! 30-15 Dodicesimo doppio fallo. 30-0 Accelerazione di dritto splendida giocata da Sinner. 15-0 Muove bene il gioco con il dritto Sinner. 1-0 Ivashka. Senza difficoltà tiene il servizio il bielorusso. 40-0 Ancora un errore e tre palle per l’1-0 Ivashka. 30-0 Lungo il cambio in lungolinea di ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Secondo turno di battuta di fila tenuto a zero dal bielorusso. 40-0 Larga di poco la risposta in opposizione di rovescio. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Si costruisce il punto a partire dal servizio. 1-1. Tiene il serviziononostante i due doppi falli. 40-30 Secondo doppio fallo del gioco. 40-15 PASSANTE DA LONTANISSIMO!! CHE ROVESCIO!! 30-15 Dodicesimo doppio fallo. 30-0 Accelerazione di dritto splendida giocata da. 15-0 Muove bene il gioco con il dritto. 1-0. Senza difficoltà tiene il servizio il bielorusso. 40-0 Ancora un errore e tre palle per l’1-0. 30-0 Lungo il cambio in lungolinea di ...

