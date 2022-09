Il nunzio a Kiev: “Il Papà verrà in Ucraina quando potrà parlare con le persone” (Di martedì 6 settembre 2022) Kiev – Papa Francesco visiterà l’Ucraina soltanto se avrà l’opportunità di parlare direttamente coi fedeli, con le vittime della guerra e con i sacerdoti durante la sua visita. L’ha detto in un’intervista il nunzio apostolico a Kiev Visvaldas Kulbokas al periodoco Focus. “Per il Papa è più difficile andare in Ucraina che per i politici, perché le loro visite sono riferite dopo un po’ di tempo ed è accettabile per loro. Tuttavia non lo è per il Papa. Per lui non è l’obiettivo della visita. Non dovrebbe esser fatta segretamente, non si tratta di un incontro solo con il presidente, solo di visitare Bucha, Irpin o Borodyanka. Egli deve incontrare anche i preti e i membri della società”, ha spiegato il nunzio. Nei giorni scorsi Bergoglio ha chiarito alla CNN Portogallo che ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022)– Papa Francesco visiterà l’soltanto se avrà l’opportunità didirettamente coi fedeli, con le vittime della guerra e con i sacerdoti durante la sua visita. L’ha detto in un’intervista ilapostolico aVisvaldas Kulbokas al periodoco Focus. “Per il Papa è più difficile andare inche per i politici, perché le loro visite sono riferite dopo un po’ di tempo ed è accettabile per loro. Tuttavia non lo è per il Papa. Per lui non è l’obiettivo della visita. Non dovrebbe esser fatta segretamente, non si tratta di un incontro solo con il presidente, solo di visitare Bucha, Irpin o Borodyanka. Egli deve incontrare anche i preti e i membri della società”, ha spiegato il. Nei giorni scorsi Bergoglio ha chiarito alla CNN Portogallo che ...

ilfaroonline : Il nunzio a Kiev: “Il Papà verrà in Ucraina quando potrà parlare con le persone” - Miguel_Angel_GN : @VauroSenesi Per questa vignetta, si attende la convocazione del nunzio di Toscana presso il ministero degli esteri di Kiev. - PaoloSpallino1 : RT @marioadinolfi: Noi di Alternativa per l’Italia siamo stati i soli, tra i leader politici, a esprimere solidarietà ad Aleksandr Dugin. P… - SamBresciano : RT @marioadinolfi: Noi di Alternativa per l’Italia siamo stati i soli, tra i leader politici, a esprimere solidarietà ad Aleksandr Dugin. P… - edoludo : RT @marioadinolfi: Noi di Alternativa per l’Italia siamo stati i soli, tra i leader politici, a esprimere solidarietà ad Aleksandr Dugin. P… -