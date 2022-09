Gwyneth Paltrow condivide una rara foto con i suoi due figli (Di martedì 6 settembre 2022) Gwyneth Paltrow ha pubblicato sui social una rara foto che la ritrae accanto ai suoi due figli, Apple e Moses. Solo pochi giorni fa, Gwyneth Paltrow ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di scatti che mostrano l'estate appena trascorsa dall'attrice. Tra le foto scelte, quella che ha già fatto il giro del web ritrae la Paltrow accanto ai suoi due figli adolescenti, Apple (18 anni) e Moses (16 anni), avuti con Chris Martin. Nella foto scattata e condivisa con i fan, Gwyneth Paltrow si trova tra i suoi due figli. Il trio sorride pronto a godersi un pasto all'aperto. L'attrice e sua ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022)ha pubblicato sui social unache la ritrae accanto aidue, Apple e Moses. Solo pochi giorni fa,ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di scatti che mostrano l'estate appena trascorsa dall'attrice. Tra lescelte, quella che ha già fatto il giro del web ritrae laaccanto aidueadolescenti, Apple (18 anni) e Moses (16 anni), avuti con Chris Martin. Nellascattata e condivisa con i fan,si trova tra idue. Il trio sorride pronto a godersi un pasto all'aperto. L'attrice e sua ...

