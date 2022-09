Gli hacker ucraini hanno ingannato i soldati russi presentandosi come donne attraenti (Di martedì 6 settembre 2022) Nonostante da tempo si parli di guerra ibrida per l’invasione russa in Ucraina (con operazioni che non si limitano soltanto a quelle realizzate sul campo, ma anche nella sfera digitale), l’aspetto del social engineering, evidentemente, è stato sottovalutato. Così, il Financial Times ha avuto modo di provare che alcuni hacker ucraini, presentandosi come donne attraenti, sono riusciti a ingannare dei soldati russi su alcune piattaforme e siti di incontri, in modo tale da ottenere da loro delle informazioni preziose, a livello strategico, circa la loro posizione sullo scacchiere delle varie battaglie sul campo. LEGGI ANCHE > Cosa sappiamo del massiccio attacco hacker alle istituzioni ucraine hacker ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 settembre 2022) Nonostante da tempo si parli di guerra ibrida per l’invasione russa in Ucraina (con operazioni che non si limitano soltanto a quelle realizzate sul campo, ma anche nella sfera digitale), l’aspetto del social engineering, evidentemente, è stato sottovalutato. Così, il Financial Times ha avuto modo di provare che alcuni, sono riusciti a ingannare deisu alcune piattaforme e siti di incontri, in modo tale da ottenere da loro delle informazioni preziose, a livello strategico, circa la loro posizione sullo scacchiere delle varie battaglie sul campo. LEGGI ANCHE > Cosa sappiamo del massiccio attaccoalle istituzioni ucraine...

