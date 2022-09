"Ecco perché va ringraziato": Matteo Renzi umilia Enrico Letta (Di martedì 6 settembre 2022) "Letta non va attaccato ma va tutti i giorni ringraziato perché ci sta facendo una campagna elettorale che nessun comunicatore avrebbe immaginato. Ogni giorno ci fa un nuovo assist": Matteo Renzi sbeffeggia il segretario del Pd ai microfoni di Radio Leopolda. Il leader di Italia viva, in particolare, ha sottolineato tutte le contraddizioni che il dem avrebbe manifestato nel corso della campagna elettorale, come la scelta di allearsi con Fratoianni pur sostenendo l'agenda Draghi; oppure il fatto che sia passato dal Jobs Act al reddito di cittadinanza. Secondo Renzi, i vertici dem si starebbero snaturando: "Quelli del Pd che hanno votato il Jobs Act ma non l'hanno capito sono dominati dal rancore personale per una stagione in cui il Pd vinceva, non sanno di cosa parlano. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) "non va attaccato ma va tutti i giornici sta facendo una campagna elettorale che nessun comunicatore avrebbe immaginato. Ogni giorno ci fa un nuovo assist":sbeffeggia il segretario del Pd ai microfoni di Radio Leopolda. Il leader di Italia viva, in particolare, ha sottolineato tutte le contraddizioni che il dem avrebbe manifestato nel corso della campagna elettorale, come la scelta di allearsi con Fratoianni pur sostenendo l'agenda Draghi; oppure il fatto che sia passato dal Jobs Act al reddito di cittadinanza. Secondo, i vertici dem si starebbero snaturando: "Quelli del Pd che hanno votato il Jobs Act ma non l'hanno capito sono dominati dal rancore personale per una stagione in cui il Pd vinceva, non sanno di cosa parlano. ...

