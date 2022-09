Dai fichi un aiuto contro la stanchezza e l’intestino pigro (Di martedì 6 settembre 2022) Cosa contengono I fichi, con le loro proprietà organolettiche, aiutano a tenersi in buona salute. Dolci e saporiti, si tratta di finti frutti (in realtà mangiamo l’infiorescenza della pianta) che hanno un contenuto calorico simile a quello di mele o kiwi (47 Kcal per 100 grammi di prodotto), pertanto non ha alcun senso escludere questi antichissimi frutti dalla dieta quotidiana. Al loro interno si trovano carboidrati, fibre, proteine e – come tutta la frutta – pochissimi grassi. Cospicua è la quantità di sali minerali, soprattutto ferro, potassio e magnesio, e vitamine (specialmente vitamine del grippo B, vitamina A e vitamina C). I fichi contengono anche dei pigmenti chiamati antocianine (sostanze coinvolte nel migliorare diversi parametriche modulano il rischio cardiovascolare), che conferiscono la colorazione rossa che si osserva soprattutto nei ... Leggi su dilei (Di martedì 6 settembre 2022) Cosa contengono I, con le loro proprietà organolettiche, aiutano a tenersi in buona salute. Dolci e saporiti, si tratta di finti frutti (in realtà mangiamo l’infiorescenza della pianta) che hanno un contenuto calorico simile a quello di mele o kiwi (47 Kcal per 100 grammi di prodotto), pertanto non ha alcun senso escludere questi antichissimi frutti dalla dieta quotidiana. Al loro interno si trovano carboidrati, fibre, proteine e – come tutta la frutta – pochissimi grassi. Cospicua è la quantità di sali minerali, soprattutto ferro, potassio e magnesio, e vitamine (specialmente vitamine del grippo B, vitamina A e vitamina C). Icontengono anche dei pigmenti chiamati antocianine (sostanze coinvolte nel migliorare diversi parametriche modulano il rischio cardiovascolare), che conferiscono la colorazione rossa che si osserva soprattutto nei ...

