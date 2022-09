Alla riscoperta del Parco Dora

(Di martedì 6 settembre 2022) Per informazioni rivolgersi: lodovico.marchisio@gmail.com arnaldo.reviglio@tiscali.it giampiero.salomone@gmail.com INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON:

ChiaveSophia : La #tenerezza è considerata un'#emozione secondaria. Seguendo l'opera di #EugenioBorgna e i contributi di #Leopardi… - margi681 : Fortes fortuna iuvat…. E non chiamatele #letturedaspiaggia questo libro è un viaggio meraviglioso alla riscoperta d… - rumentacontrac1 : RT @IlariaBifarini: Dopo l’harakiri delle sanzioni alla Russia i geni dell’UE partoriscono il tetto al prezzo al petrolio russo. Vogliono r… - palermomaniait : Ascese e discese: alla riscoperta delle cavità antropiche e naturali di Villabate e dintorni -… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @fchiusaroli ?????? #Italia #artigianato #oreficeria #terzosettore #Cammeo mania, alla risc… -

Agenzia ANSA

Dopo 2 anni di rinvii causati dall'emergenza sanitaria ritorna l'escursione finalizzatavalorizzazione e conoscenza dei territori prossimiDora Riparia. La prima sosta è presso la Casaforte ...... nella Sala Caio Valerio Catullo di Palazzo della Gran Guardia di Verona, il Sentiero Calabria , un cammino di 654 km che si candida ad essere " the next big thing " in termini didell'... Danza: alla riscoperta origini del cantautorato italiano Un tuffo nel passato alla riscoperta delle tradizioni del mondo contadino e dei piatti tipici della cucina astigiana. Ecco cosa succederà ad Asti questo fine settimana in occasione del Festival delle ...Il percorso unisce i Parchi Nazionali dell’Aspromonte, della Sila e del Pollino ed il Parco Regionale delle Serre in un’unica avventura da vivere a passo d’uomo Giovedì 15 settembre, alle ore 12, sarà ...