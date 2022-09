A casa Boris Johnson: la regina Elisabetta è tutta sorrisi per Liz Truss (Di martedì 6 settembre 2022) La regina Elisabetta si è mostrata con un bastone da passeggio per stringere la mano al nuovo Primo Ministro Liz Truss nell’accoglierla a Balmoral. In una foto rilasciata questo pomeriggio, la Sovrana è apparsa raggiante mentre invitava l’ex ministro degli Esteri ad accettare formalmente la carica di Prime Minister. Per la prima volta in assoluto, infatti, nella giornata di oggi la Sovrana non ha incontrato il nuovo leader a Buckingham Palace. La regina ha preferito rimanere in Scozia, nel castello di Balmoral, dove risiede abitualmente ogni anno per le vacanze estive. AnsaNel corso dell’ultimo anno Elisabetta II ha sofferto di episodi sporadici di difficoltà motorie. A causa dei problemi di salute, dunque, non è stata sempre in grado di prendere parte agli impegni. In molte occasioni il principe ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022) Lasi è mostrata con un bastone da passeggio per stringere la mano al nuovo Primo Ministro Liznell’accoglierla a Balmoral. In una foto rilasciata questo pomeriggio, la Sovrana è apparsa raggiante mentre invitava l’ex ministro degli Esteri ad accettare formalmente la carica di Prime Minister. Per la prima volta in assoluto, infatti, nella giornata di oggi la Sovrana non ha incontrato il nuovo leader a Buckingham Palace. Laha preferito rimanere in Scozia, nel castello di Balmoral, dove risiede abitualmente ogni anno per le vacanze estive. AnsaNel corso dell’ultimo annoII ha sofferto di episodi sporadici di difficoltà motorie. A causa dei problemi di salute, dunque, non è stata sempre in grado di prendere parte agli impegni. In molte occasioni il principe ...

