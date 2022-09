Voli Jet2 com | le mete per l’inverno 2023 | c’è anche l’Italia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Le ultime novità da conoscere suidi.com: c’ènella fitta programmazione di city break invernali. Con la piena ripresa dei viaggi in aereo, dopo due anni di pandemia, cresce la programmazione deidelle compagnie aree. In questi giorni si susseguono le novità sui collegamenti aerei per. Se la maggior L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il pilota di un aereo privato ha detto di volersi schiantare contro un Walmart in Mississipi. La minaccia aerea è avvenuta intorno alle 5 del mattino.Un drink sequestrato per escandescenze, ma l'anziana in volo da Manchester a Rodi non ci sta, e schiaffeggia lo steward ...