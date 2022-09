“Vesuvio erutta | tutta Napoli è distrutta” | il coro da stadio diventa canzone su Spotify

fanpage : Dai vergognosi cori da stadio a brano su #Spotify: '#Vesuvio erutta, Napoli è distrutta' diventa una hit. Polemiche… - napolipiucom : ASSURDO - Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta, è su Spotify #napoli #Spotify #vesuvio #ForzaNapoliSempre… - MicheleCirillo8 : RT @MGuardasole: Il tour degli stadi italiani ?? anti-#Napoli del weekend prosegue con Milano: ?? “Vesuvio erutta”, è il coro dei tifosi del… - InfoNewsNapoli : RT @Apndp: 'I #campioni dell' #Italia sono #ebrei' '#Vesuvio erutta / tutta #Napoli è distrutta' Parole e musica:#CurvaNord #Meazza,tifosi… - cangianie : RT @MaxxPS: @WLT79 Segnalate anche la presenza di “Vesuvio erutta” nel catalogo di @SpotifyItaly, io li ho contattati direttamente tramite… -

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una scoperta che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli. Il vergognoso coro contro la città partenopea diffuso in un modo impensabile.