US Open 2022: Jannik Sinner contro Ivashka per i quarti. Nadal e Alcaraz, antenne dritte. States d’assalto tra le donne (Di lunedì 5 settembre 2022) Tecnicamente è come se ci fossero già entrati ieri, ma a livello prettamente cronologico è oggi che gli US Open entrano nella seconda settimana. Lunedì di festa in quel di New York, lunedì da godere anche per il tennis italiano, che può tornare a piazzare due suoi esponenti ai quarti di finale, come aveva già fatto agli Australian Open nel mese di gennaio. Uno dei due protagonisti di allora è già certo, ed è Matteo Berrettini. L’altro, Jannik Sinner, ha un ostacolo, che è quello del bielorusso Ilya Ivashka, di sicuro da non sottovalutare, ma sul quale è favorito soprattutto perché, in assenza di precedenti, si possono individuare chiavi tennistiche. Se l’uomo che ha eliminato Lorenzo Musetti, e che avrebbe sposato la via delle arti marziali se avesse seguito le idee del padre, con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Tecnicamente è come se ci fossero già entrati ieri, ma a livello prettamente cronologico è oggi che gli USentrano nella seconda settimana. Lunedì di festa in quel di New York, lunedì da godere anche per il tennis italiano, che può tornare a piazzare due suoi esponenti aidi finale, come aveva già fatto agli Australiannel mese di gennaio. Uno dei due protagonisti di allora è già certo, ed è Matteo Berrettini. L’altro,, ha un ostacolo, che è quello del bielorusso Ilya, di sicuro da non sottovalutare, ma sul quale è favorito soprattutto perché, in assenza di precedenti, si possono individuare chiavi tennistiche. Se l’uomo che ha eliminato Lorenzo Musetti, e che avrebbe sposato la via delle arti marziali se avesse seguito le idee del padre, con il ...

