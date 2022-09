Serena Rossi svela tutto: spunta un segreto sul compagno Davide Devenuto (Di lunedì 5 settembre 2022) . In pochi conoscevano questo particolare L’attrice ha trovato l’amore sul set di Un posto al sole, oltre alla popolarità nel mondo del cinema e delle fiction. Proprio con l’uomo della sua vita ha appena concluso una bella vacanza in America. E’ stata una lunga L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) . In pochi conoscevano questo particolare L’attrice ha trovato l’amore sul set di Un posto al sole, oltre alla popolarità nel mondo del cinema e delle fiction. Proprio con l’uomo della sua vita ha appena concluso una bella vacanza in America. E’ stata una lunga L'articolo proviene da Inews24.it.

AlfioFilippo : @GAlberto58 @rrtvln @emmadaquino @Tg1Rai Approposito di fiction io @emmadaquino la scambio molto spesso per Serena… - GabriellaForn19 : @RaiPlay @serenarossi_com Bella fiction, ottimi interpreti, una grande Serena Rossi. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Mina Settembre 2 sta per arrivare con nuovi episodi e nuovi personaggi! - fanpage : Mina Settembre 2 sta per arrivare con nuovi episodi e nuovi personaggi! - lucami2197 : RT @AlbertoFuschi: #MinaSettembre Serena Rossi vi aspetta dal 2 ottobre su #Rai1 #MinaSettembre2 -

Serena Rossi, retroscena sul compagno Davide Devenuto/ 'Qualche battutina...' Il Sussidiario.net Serena Rossi svela tutto: spunta un segreto sul compagno Davide Devenuto Serena Rossi svela tutto: spunta un segreto sul compagno Davide Devenuto. In pochi conoscevano questo particolare ... Serena Rossi biografia: chi è, età, altezza, peso, figlio, marito, carriera, Instagram e vita privata Serena Rossi attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, è nata a Napoli il 30 Agosto 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine, è alta un metro e sessantotto centimetri, peso non disponibi ... Serena Rossi svela tutto: spunta un segreto sul compagno Davide Devenuto. In pochi conoscevano questo particolare ...Serena Rossi attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, è nata a Napoli il 30 Agosto 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine, è alta un metro e sessantotto centimetri, peso non disponibi ...