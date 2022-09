Raffaella Carrà avrà una moneta in suo onore (Di lunedì 5 settembre 2022) Raffaella Carrà Una moneta dedicata a Raffaella Carrà. E’ questo il significativo omaggio che riceverà l’iconica artista italiana nel 2023. Il volto della Carrà, venuta a mancare nel 2021, sarà infatti raffigurato sul retro della moneta da 2 euro. Come previsto dal regolamento della Zona Euro, ogni anno, ciascun Paese membro ha la facoltà di creare monete commemorative e celebrative, del solo valore di 2 euro, al fine di dedicarle ad un personaggio importante all’interno dei propri confini nazionali. Profilo che rappresenta al meglio Raffaella Carrà, dato che nel corso della sua carriera ha saputo innovare, col suo talento, il mondo dello spettacolo, fino ad oltrepassare i confini nazionali e diventare un punto di riferimento anche ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 settembre 2022)Unadedicata a. E’ questo il significativo omaggio che riceverà l’iconica artista italiana nel 2023. Il volto della, venuta a mancare nel 2021, sarà infatti raffigurato sul retro dellada 2 euro. Come previsto dal regolamento della Zona Euro, ogni anno, ciascun Paese membro ha la facoltà di creare monete commemorative e celebrative, del solo valore di 2 euro, al fine di dedicarle ad un personaggio importante all’interno dei propri confini nazionali. Profilo che rappresenta al meglio, dato che nel corso della sua carriera ha saputo innovare, col suo talento, il mondo dello spettacolo, fino ad oltrepassare i confini nazionali e diventare un punto di riferimento anche ...

