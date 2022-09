Non ne può più dei continui messaggi elettorali e denuncia Calenda e gli chiede 10.000 euro (Di lunedì 5 settembre 2022) Calenda nel mirino di un utente che ha denunciato Azione per violazione della privacy, relativa ai dati personali. E che, contestualmente, ha chiesto al suo leader un risarcimento di 10.000 euro. L’ex Pd contro tutti, scoraggiato dai sondaggi e bersagliato dalle recriminazioni degli avversari, ora dovrà fare i conti con un cittadino esasperato dai messaggi elettorali di un partito che, evidentemente, non ha intenzione di votare… Un utente denuncia “Azione” e Calenda per violazione della privacy Un esposto per violazione della privacy che diventa un caso politico che infiamma la temperatura già incandescente della campagna elettorale declinata alla propaganda online. A riferire della vicenda in oggetto ha provveduto il Codacons. Che sull’onda del fatto in oggetto ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022)nel mirino di un utente che hato Azione per violazione della privacy, relativa ai dati personali. E che, contestualmente, ha chiesto al suo leader un risarcimento di 10.000. L’ex Pd contro tutti, scoraggiato dai sondaggi e bersagliato dalle recriminazioni degli avversari, ora dovrà fare i conti con un cittadino esasperato daidi un partito che, evidentemente, non ha intenzione di votare… Un utente“Azione” eper violazione della privacy Un esposto per violazione della privacy che diventa un caso politico che infiamma la temperatura già incandescente della campagna elettorale declinata alla propaganda online. A riferire della vicenda in oggetto ha provveduto il Codacons. Che sull’onda del fatto in oggetto ha ...

EnricoLetta : La causa del #caroenergia? Ha un nome e cognome: Vladimir #Putin. Non è un vecchio compagno che guida un Paese umil… - GoalItalia : 'Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista' 'La Juve non può giocare così' Il monito di Capello ? - Pontifex_it : Nel #VangelodiOggi (Lc 14,25-33) il Signore fa un discorso poco attraente e molto esigente: non può essere suo disc… - Al3ssiaRuss0 : Ya raga non si puo commenttare - NardellaIt : RT @VeriniWalter: La causa del #caroenergia? Ha un nome e cognome: Vladimir #Putin. Non è un vecchio compagno che guida un Paese umiliato,… -