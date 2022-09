Monza, Rovella: “Difficile dire di no a Galliani e Berlusconi quando chiamano” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il centrocampista Nicolò Rovella, ai microfoni di Dazn, ha commentato così la sua scelta di accettare la proposta del Monza: “Per me è un po’ aria di casa, quando ti chiamano Berlusconi e Galliani è Difficile rifiutare”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Il centrocampista Nicolò, ai microfoni di Dazn, ha commentato così la sua scelta di accettare la proposta del: “Per me è un po’ aria di casa,tirifiutare”. SportFace.

