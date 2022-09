Monsignor Cantoni è tra i cardinali nominati da Papa Francesco: “Non fece dimettere don Mauro Inzoli condannato per pedofilia” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra i cardinali nominati nei giorni scorsi da Papa Francesco c’è anche Monsignor Oscar Cantoni, il vescovo che a capo della Chiesa di Crema, non fece dimettere dallo stato clericale, don Mauro Inzoli, il sacerdote di Comunione Liberazione, amico di Roberto Formigoni, condannato in Cassazione a quattro anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, per pedofilia. A ritornare su questa vicenda è il blog “Silere non possum”, fondato nel marzo 2021 da Marco Felipe Perfetti, considerato dai vertici del Vaticano “iper tradizionalista” che ha pubblicato copia degli atti del procedimento penale amministrativo della Congregazione per la Dottrina della Fede da dove si evince che don ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra inei giorni scorsi dac’è ancheOscar, il vescovo che a capo della Chiesa di Crema, nondallo stato clericale, don, il sacerdote di Comunione Liberazione, amico di Roberto Formigoni,in Cassazione a quattro anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, per. A ritornare su questa vicenda è il blog “Silere non possum”, fondato nel marzo 2021 da Marco Felipe Perfetti, considerato dai vertici del Vaticano “iper tradizionalista” che ha pubblicato copia degli atti del procedimento penale amministrativo della Congregazione per la Dottrina della Fede da dove si evince che don ...

