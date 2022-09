Il ricatto del Cremlino: «Stop al gas per l’Europa finché restano le sanzioni» (Di lunedì 5 settembre 2022) Il ricatto russo a spese dell’Unione Europea è ormai esplicito. I problemi con le forniture di gas attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzioni, che impedirebbero la manutenzione dei macchinari del gasdotto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Interfax. A Peskov è stato chiesto se fosse possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipende completamente dalle sanzioni e che le forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate. «Certamente – ha risposto il portavoce di Mosca – Sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro spostamento senza adeguate garanzie legali, che impediscono queste garanzie legali e così via. Sono queste ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilrusso a spese dell’Unione Europea è ormai esplicito. I problemi con le forniture di gas attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle, che impedirebbero la manutenzione dei macchinari del gasdotto. Lo ha dichiarato il portavoce delDmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Interfax. A Peskov è stato chiesto se fosse possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipende completamente dallee che le forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate. «Certamente – ha risposto il portavoce di Mosca – Sono proprio leche impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro spostamento senza adeguate garanzie legali, che impediscono queste garanzie legali e così via. Sono queste ...

