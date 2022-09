Il paradosso olfattivo di Prada? Un triangolo

Leggi su amica

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il flacone diParadoxe, riciclato e riciclabile, è ispirato all’iconico logo. In tre formati da 30, 50 e 90 ml. PIÙ DI UN LOGO. Peril(rovesciato) è come il quadrifoglio di Gastone. O, per restare in un mondo più affine, come il ferro di cavallo di Ferragamo. Non una semplice forma geometrica, ma il simbolo che ha messo il mondo nelle mani del brand. Un portafortuna che negli Anni 80 Miuccia e Patrizio Bertelli hanno voluto cucire dapprima sulla nuova linea di borse e accessori in tessuto hi-tech e poi sull’intera azienda, di cui è diventato il marchio di fabbrica. Unaffidarsi al numero tre per una coppia forte, che ha scelto di affrontare insieme le più importanti sfide lavorative e personali. Lo stessoche, però, nel 2020 ha aperto le porte allo stilista ...