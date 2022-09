gparagone : #Gas, penso che anche la Germania stia contrattando da sola con la Russia. Non può fare a meno del #gas russo.… - GiovaQuez : Rizzo: “Questa politica estera del governo Draghi che hanno appoggiato tutti i partiti ha rotto con la Russia con l… - fattoquotidiano : Nei cablo 2001-2010 resi noti da Wikileaks la preoccupazione americana per la nostra dipendenza da Mosca. E i sospe… - Andrea94568144 : RT @tradori: Amici Piddini o di Draghi (che tanto siete la stessa roba). Ma vi siete ricordati di mettere le sanzionih alla Cina ? Perché… - News24_it : Gas russo, Cremlino: 'Forniture riprenderanno con stop sanzioni' -

Lo ha dichiarato Peskov, che ha spiegato che le misure contro Mosca 'impediscono la manutenzione delle unità'. Poi l'attacco a Borrell: 'Si squalifica come diplomatico'. Putin: 'Taglionon risolve problemi ambientali'. Il presidenteha fatto sapere poi anche che la produzione di Gazprom 'non sta diminuendo, ma sta addirittura aumentando'. Intanto i membri della ......impenna in Europa dopo il nuovo stop al per il quale il gruppoprevede lavori di riparazione a una turbina. All'apertura delle contrattazioni sulla piattaforma olandese Ttf, il prezzo del...Il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo un incontro in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dedicato alla crisi dell'energia, ha ribadito di essere "favorevole all'acquisto com ...(Adnkronos) – I problemi con le forniture di gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. L ...