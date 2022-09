Fmi chiede una riforma fiscale dell’Ue: “Serve debito comune per affrontare le crisi” (Di lunedì 5 settembre 2022) Una nuova “capacità fiscale” finanziata dall’emissione di debito comune e nuovi flussi di reddito. Il Fondo Monetario Internazionale, nel bel mezzo della crisi economica ed energetica innescata dal conflitto in Ucraina, chiede all’Unione europea di prendere spunto dall’esperienza legata ai fondi per il sostegno agli Stati colpiti dal coronavirus e avviare una riforma fiscale strutturale che permetta a Bruxelles e ai 27 Stati membri di rispondere alle emergenze cercando di contenere i rischi di bilancio. Una strategia che, seppur a lunga durata, secondo l’interpretazione del Financial Times apre le porte a un nuovo Recovery Fund “per aiutare a gestire il calo della crescita nei suoi Stati membri e pagare gli investimenti verdi”. Nel paper diffuso dal Fmi si legge che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Una nuova “capacità” finanziata dall’emissione die nuovi flussi di reddito. Il Fondo Monetario Internazionale, nel bel mezzo dellaeconomica ed energetica innescata dal conflitto in Ucraina,all’Unione europea di prendere spunto dall’esperienza legata ai fondi per il sostegno agli Stati colpiti dal coronavirus e avviare unastrutturale che permetta a Bruxelles e ai 27 Stati membri di rispondere alle emergenze cercando di contenere i rischi di bilancio. Una strategia che, seppur a lunga durata, secondo l’interpretazione del Financial Times apre le porte a un nuovo Recovery Fund “per aiutare a gestire il calo della crescita nei suoi Stati membri e pagare gli investimenti verdi”. Nel paper diffuso dal Fmi si legge che la ...

