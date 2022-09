FIFA 23: Come riconoscere un walkout in FUT (Di lunedì 5 settembre 2022) Alcuni dei più importanti streamer del programma Game Changers di EA Sports hanno avuto modo di provare una build del nuovo simulatore calcistico FIFA 23. Dai video pubblicati è stata evidenziata l’animazione che consente di individuare il walkout dei pacchetti della popolare modalità FUT 23. Come potete vedere nel video in calce alla notizia, oltre ai faretti che si alzano e si illuminano solo quando il Ratings del calciatore è superiore a 84, nella parte alta centrale sopra la carta è presente l’animazione dei fuochi d’artificio solo in caso di walkout. Quindi facendo attenzione a questi dettagli sarà possibile stabilire se la carta che apparirà avrà un overall pari o superiore ad 86. Inseriamo un’immagine con il dettaglio walkout evidenziato in Rosso. Animazione Parte Alta ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 5 settembre 2022) Alcuni dei più importanti streamer del programma Game Changers di EA Sports hanno avuto modo di provare una build del nuovo simulatore calcistico23. Dai video pubblicati è stata evidenziata l’animazione che consente di individuare ildei pacchetti della popolare modalità FUT 23.potete vedere nel video in calce alla notizia, oltre ai faretti che si alzano e si illuminano solo quando il Ratings del calciatore è superiore a 84, nella parte alta centrale sopra la carta è presente l’animazione dei fuochi d’artificio solo in caso di. Quindi facendo attenzione a questi dettagli sarà possibile stabilire se la carta che apparirà avrà un overall pari o superiore ad 86. Inseriamo un’immagine con il dettaglioevidenziato in Rosso. Animazione Parte Alta ...

