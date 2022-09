Cosa attenderci dall’Apple event del 7 settembre (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo due anni condizionati dalla pandemia, torna – anche dal vivo – il classico appuntamento con l’Apple event (in programma il 7 settembre), il giorno in cui l’azienda di Cupertino svela al mondo tutti i suoi nuovi prodotti che a breve saranno messi sul mercato mondiale. Il conto alla rovescia è iniziato e gli appassionati italiani di quei dispositivi tecnologici che sono diventati, nel corso degli anni, un vero e proprio status symbol, stanno attendendo con frenesia lo scoccare delle ore 19 di mercoledì per conoscere quali saranno le novità. LEGGI ANCHE > Apple estende la riparazione fai-da-te ai MacBook Le voci, come spesso capita in questi casi, sono tante. A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, una Cosa sembra esser piuttosto certa: nell’Apple event 7 settembre non saranno presentati ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo due anni condizionati dalla pandemia, torna – anche dal vivo – il classico appuntamento con l’Apple(in programma il 7), il giorno in cui l’azienda di Cupertino svela al mondo tutti i suoi nuovi prodotti che a breve saranno messi sul mercato mondiale. Il conto alla rovescia è iniziato e gli appassionati italiani di quei dispositivi tecnologici che sono diventati, nel corso degli anni, un vero e proprio status symbol, stanno attendendo con frenesia lo scoccare delle ore 19 di mercoledì per conoscere quali saranno le novità. LEGGI ANCHE > Apple estende la riparazione fai-da-te ai MacBook Le voci, come spesso capita in questi casi, sono tante. A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, unasembra esser piuttosto certa: nell’Applenon saranno presentati ...

