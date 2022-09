Carceri, Sappe: “Agenti aggrediti da detenuto a Benevento” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Mattinata di sangue e violenza nel carcere di Benevento dove un detenuto italiano, mentre faceva rientro dal passeggio per accedere al reparto isolamento, si è scagliato contro un poliziotto che avrebbe dovuto fargli una notifica e lo ha colpito con una violenta testata, facendogli perdere molto sangue. Sono quindi intervenuti altri colleghi e, al momento, risulta che tre poliziotti sono stati mandati in ospedale per i controlli del caso”. E’ quanto denuncia Giuseppe Cimino, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Cimino evidenzia che “il detenuto non è nuovo ad aggressioni al personale. Difatti è stato da poco trasferito nell’istituto beneventano per ordine e sicurezza dal carcere di Ariano Irpino, dove ha creato altri analoghi problemi”. Donato Capece, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Mattinata di sangue e violenza nel carcere didove unitaliano, mentre faceva rientro dal passeggio per accedere al reparto isolamento, si è scagliato contro un poliziotto che avrebbe dovuto fargli una notifica e lo ha colpito con una violenta testata, facendogli perdere molto sangue. Sono quindi intervenuti altri colleghi e, al momento, risulta che tre poliziotti sono stati mandati in ospedale per i controlli del caso”. E’ quanto denuncia Giuseppe Cimino, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Cimino evidenzia che “ilnon è nuovo ad aggressioni al personale. Difatti è stato da poco trasferito nell’istituto beneventano per ordine e sicurezza dal carcere di Ariano Irpino, dove ha creato altri analoghi problemi”. Donato Capece, ...

anteprima24 : ** #Carceri, Sappe: 'Agenti aggrediti da #Detenuto a ##Benevento' ** - Italiani_news : #Carceri: #Cirielli (FdI),’solidarietà a #Gratteri per attacchi Pd, piena condivisione attività #Sappe’ #news… - lametino : Carceri, Sappe: ”Strumentali accuse sovraffollamento a Vibo” - - AbruzzoBlog : RT @MarsicaW: CARCERI, SAPPE: “IPOCRITA E VERGOGNOSO SFRUTTARE SUICIDI IN CELLA PER INVOCARE ATTI DI CLEMENZA COME AMNISTIA E INDULTO” “Tro… - MarsicaW : CARCERI, SAPPE: “IPOCRITA E VERGOGNOSO SFRUTTARE SUICIDI IN CELLA PER INVOCARE ATTI DI CLEMENZA COME AMNISTIA E IND… -