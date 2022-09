ilmessaggeroit : Attentato a Kabul, morti due funzionari dell'ambasciata russa. «Le vittime sono almeno 25» - serenel14278447 : Afghanistan, attentato kamikaze davanti all’ambasciata russa a Kabul: ci sono almeno 15 feriti o morti, anche due d… - MediasetTgcom24 : Afghanistan, attentato kamikaze davanti ad ambasciata russa a Kabul #Afghanistan #Kabul - Radio1Rai : ??Attentato kamikaze in #Afghanistan davanti all'ambasciata russa di Kabul. Una ventina i morti, tra cui 2 diplomati… - IosonoScala : RT @micaelaanna07: #Kabul #Afghanistan Un'esplosione è avvenuta vicino all'ambasciata russa in Afghanistan: i talebani riferiscono che div… -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato . Unkamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa diin Afghanistan nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto. Lo ...... Con gli americani abbiamo cacciato anche le loro idee, ci dice il portavoce talebano Un anno dopo la caduta diC'è stato unkamikaze all'esterno dell'ambasciata russa a, in ...Un attentato kamikaze è avvenuto davanti all'ambasciata russa di Kabul in Afghanistan, nel momento in cui un diplomatico di Mosca è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto. Lo riferisce ...L'attacco è stato confermato dalla polizia di Kabul. L'attentatore è stato ucciso. Mosca è uno dei pochi paesi ad aver mantenuto la rappresentanza diplomatica nel paese ...