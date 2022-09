Usa, Michael R. Pompeo e la chef Giada De Laurentiis tra i premiati del 47° Gala Niaf (Di domenica 4 settembre 2022) La National Italian American Foundation (Niaf) festeggerà il suo 47° Gala che si terrà il 29 ottobre 2022 presso l’elegante Omni Shoreham Hotel a Washington, D.C. Quest’anno la Niaf renderà onore alla Toscana, Regione d’Onore 2022, culla della lingua italiana e del rinascimento. La Niaf premierà anche sei illustri personaggi italiani ed italoamericani per i loro eccezionali risultati e ruoli da leadership nei rispettivi campi. Tra i premiati vi sarà: il 70° Segretario di Stato statunitense Michael R. Pompeo; il membro del Congresso del 9° distretto congressuale del New Jersey e copresidente e decano della delegazione congressuale italoamericana, l’Onorevole Bill Pascrell; la chef e personaggio televisivo Giada De ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) La National Italian American Foundation () festeggerà il suo 47°che si terrà il 29 ottobre 2022 presso l’elegante Omni Shoreham Hotel a Washington, D.C. Quest’anno larenderà onore alla Toscana, Regione d’Onore 2022, culla della lingua italiana e del rinascimento. Lapremierà anche sei illustri personaggi italiani ed italoamericani per i loro eccezionali risultati e ruoli da leadership nei rispettivi campi. Tra ivi sarà: il 70° Segretario di Stato statunitenseR.; il membro del Congresso del 9° distretto congressuale del New Jersey e copresidente e decano della delegazione congressuale italoamericana, l’Onorevole Bill Pascrell; lae personaggio televisivoDe ...

