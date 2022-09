US Open 2022, il tabellone di Matteo Berrettini. Ostacoli durissimi dai quarti, ma Nadal è dall’altra parte (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini continua il suo percorso agli US Open 2022. Poco fa l’azzurro ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha strappato il pass per i quarti di finale del torneo americano per la seconda volta in carriera (la prima fu nel 2019, quando il romano arrivò fino in semifinale). Ora per Berrettini ci sarà dunque il match contro il norvegese Casper Ruud. Il classe 1998, testa di serie n.5, è reduce dalla vittoria in quattro set contro il francese Corentin Moutet e adesso andrà in cerca della sua prima semifinale agli US Open. Sarà sicuramente una partita molto difficile per entrambi. Finora Ruud è avanti 3-2 nei precedenti, ma il nostro portacolori ha vinto l’unica sfida tra i due sul cemento e ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)continua il suo percorso agli US. Poco fa l’azzurro ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha strappato il pass per idi finale del torneo americano per la seconda volta in carriera (la prima fu nel 2019, quando il romano arrivò fino in semifinale). Ora perci sarà dunque il match contro il norvegese Casper Ruud. Il classe 1998, testa di serie n.5, è reduce dalla vittoria in quattro set contro il francese Corentin Moutet e adesso andrà in cerca della sua prima semifinale agli US. Sarà sicuramente una partita molto difficile per entrambi. Finora Ruud è avanti 3-2 nei precedenti, ma il nostro portacolori ha vinto l’unica sfida tra i due sul cemento e ...

