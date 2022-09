Uomini e Donne: é nato il figlio dell’amata corteggiatrice (Di domenica 4 settembre 2022) Finalmente è nata la figlia di una ex nota corteggiatrice di Uomini e Donne. Ai tempi scese per Andrea Zelletta, stiamo parlando di Giorgia Kintli. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa. Molti telespettatori ricordano ancora con affetto i personaggi che sono passati all’interno della trasmissione. Un esempio concreto è proprio quello di Giorgia Kintli, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, che qualche giorno fa ha dato alla luce il suo primo figlio. Uomini e Donne: è nata la figlia di Giorgia KintlNelle ultime ore la giovane è tornata al centro dei riflettori per aver dato alla luce il suo primo figlio, Leonardo. I fan del ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 settembre 2022) Finalmente è nata la figlia di una ex notadi. Ai tempi scese per Andrea Zelletta, stiamo parlando di Giorgia Kintli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa. Molti telespettatori ricordano ancora con affetto i personaggi che sono passati all’interno della trasmissione. Un esempio concreto è proprio quello di Giorgia Kintli, exdi Andrea Zelletta, che qualche giorno fa ha dato alla luce il suo primo: è nata la figlia di Giorgia KintlNelle ultime ore la giovane è tornata al centro dei riflettori per aver dato alla luce il suo primo, Leonardo. I fan del ...

