Tennis: Berrettini, 'orgoglioso di questa vittoria' (Di domenica 4 settembre 2022) New York, 4 set. - (Adnkronos) - "Sono orgoglioso perché ho vinto anche se non ho iniziato la partita come avrei voluto. Ero sotto di un set e di un break, sono riuscito a lottare anche grazie al mio angolo che mi ha incoraggiato". Queste le parole di Matteo Berrettini dopo il successo al 5° set contro Alejandro Davidovich-Fokina che lo qualifica ai quarti di finale dello Us Open. "Non volevo finire la partita così con l'infortunio di Alejandro ma mi prendo la vittoria. I miei genitori adesso meno tesi rispetto al passato? Non credo, penso che non ci si abitui mai neanche dopo tante partite. Voglio bene ai miei e a mio fratello Jacopo, che mi ha visto in tv", aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.

