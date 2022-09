Siccità e rincari, la spesa degli italiani va a picco. Tasche e frigoriferi vuoti (Di domenica 4 settembre 2022) Più di un italiano su due (51%) taglia la spesa nel carrello a causa dell'aumento record dei prezzi trascinato dai rincari energetici e dagli effetti della guerra in Ucraina che riduce il potere d'acquisto dei cittadini. È quanto emerge dai risultati dell'indagine condotta sul sito della Coldiretti dalla quale si evidenzia che un altro 18% di cittadini dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare afine mese, mentre un 31% di cittadini non ha modificato le abitudini di spesa. Gli italiani vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti. Accanto alla formula tradizionale del 3x2 e ai punti a premio si sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Più di un italiano su due (51%) taglia lanel carrello a causa dell'aumento record dei prezzi trascinato daienergetici e dagli effetti della guerra in Ucraina che riduce il potere d'acquisto dei cittadini. È quanto emerge dai risultati dell'indagine condotta sul sito della Coldiretti dalla quale si evidenzia che un altro 18% di cittadini dichiara di aver ridotto la qualitàacquisti, costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare afine mese, mentre un 31% di cittadini non ha modificato le abitudini di. Glivanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti. Accanto alla formula tradizionale del 3x2 e ai punti a premio si sono ...

