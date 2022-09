Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - TuttoMercatoWeb : TMW - Cremonese, dal Tottenham arriva in prestito il centrocampista Matar Sarr - TorinoFC_1906 : ?? ???????????? ??????' ?????????? ?????? ?????????? ?? Il calendario della serie A regala emozioni forti. In queste due settimane si sfid… - vivereitalia : Serie A, Cremonese-Sassuolo 0-0 - De_Sand88 : RT @SkySport: CREMONESE-SASSUOLO 0-0 Risultato finale ? SERIE A - 5^ giornata ?? -

...A: Roma e Atalanta 10, Inter 9, Napoli, Juventus, Milan, Lazio 8, Torino e Udinese 7, Fiorentina, Salernitana e Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce, Verona, Sampdoria e Bologna 2,, ......10 Norbert Gombos - Hugo Grenier 2 - 1 17:10 Brandon Holt - Dimitar Kuzmanov 2 - 1 17:10 Maximilian Marterer - Riccardo Bonadio 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO -A 18:30- Torino 1 - ...5' – Corner Cremo, Ghiglione da fuori spara in curva ospiti 6' – Ancora la Cremo in avanti, cross di Valeri e sul secondo palo Ghiglione di testa non trova la porta. Bella azione dei… Leggi ...Cremonese - Sassuolo 0-0 highlights: le azioni principali della sfida della quinta giornata di Serie A 2022/23.