Napoli, terrore in piazza Trieste e Trento: spara all’impazzata fuori a un bar (Di domenica 4 settembre 2022) Attimi di paura quelli vissuti a Napoli nella centralissima piazza Trieste e Trento nella notte fra sabato e domenica. Una persona non identificata, in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversi colpi di pistola. La sparatoria ha scatenato un fuggi-fuggi generale all’esterno di un bar. Il video choc che riprende le fasi del raid L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 settembre 2022) Attimi di paura quelli vissuti anella centralissimanella notte fra sabato e domenica. Una persona non identificata, in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversi colpi di pistola. Latoria ha scatenato un fuggi-fuggi generale all’esterno di un bar. Il video choc che riprende le fasi del raid L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

padfootsexile : io oggi vado a pranzo a napoli centro… molta paura terrore panico - archiviocmqgiu : non mi fai sentire bene rita napoli piangere paura terrore ansia che succede - MarioIlliano3 : @bruttapas È una tragedia. Speriamo che ci possano smentire ma visti i tempi biblici del Napoli tengo il terrore di… - vincenzolarosa_ : @rosi0878 Un thriller. Anziché perché, personalmente ho il terrore. Non vedo CR7 adatto al Napoli, al suo gioco ed… - Napolinblack : @Paladino70 @luca76828951 @AngeloKingDV7 Ma chi cazzo lo vuole hahaha! Non abbiamo bisogno di scassaspogliatoi! ?? P… -